Auktion im März : Angelina Jolie versteigert Malerei von Winston Churchill

London Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie verkauft eine Malerei des früheren britischen Premierministers Winston Churchill. Das Werk soll im Londoner Auktionshaus Christie's versteigert werden und könnte einen Erlös bis zu 2,8 Millionen Euro bringen.

Die Landschaftsmalerei „Tower of the Koutoubia Mosque“ werde am 1. März versteigert, teilte das Auktionshaus Christie's am Montag mit. Es schätzte den Erlös auf 1,5 Millionen bis 2,5 Millionen Pfund (rund 1,7 Millionen bis 2,8 Millionen Euro). Christie's-Abteilungsleiter Nick Orchard stufte das Gemälde als wahrscheinlich bedeutendstes Kunstwerk Churchills ein.