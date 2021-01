Porträt Bjarne Mädel : Schluss mit lustig

Bjarne Mädel bei der Premiere von „Sörensen hat Angst“. Bei dem Film führte er auch Regie. Foto: dpa/Georg Wendt

Berlin Seine Rolle als „Ernie“ in der Serie „Stromberg“ machte Bjarne Mädel bekannt. Seither schwimmt er auf der Erfolgswelle. Sein Repertoire umfasst aber weit mehr als schräge Typen. Zuletzt hat er auch Regie geführt.

Wer bei Bjarne Mädel immer nur an den liebenswert verpeilten „Ernie“ aus „Stromberg“ denkt, sollte sich seinen Auftritt als Kleinganove „Buba“ in der deutschen Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“ anschauen. Da sieht man ihn übellaunig durch eine Reithalle gehen, eine Schaufel in der Hand, mit der er beiläufig eine Taube aus der Luft auf den Boden hämmert, um sie danach mit dem Stiefel zu zerquetschen. Alles ohne innezuhalten oder eine Miene zu verziehen, eher angeekelt teilnahmslos als unangenehm überrascht. Vielleicht zehn Sekunden braucht Mädel, um seine Figur einzuführen, ihr die vom Drehbuch verlangte Aura von Brutalität und Gefährlichkeit zu verleihen, veredelt mit einem Schuss Absurdität. Es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen, weil man sicher sein darf, dass es ihm auch Spaß gemacht hat – denn selbst wenn bei seinen Rollen manchmal Schluss mit lustig ist, ohne Humor läuft bei Mädel nichts. Da siegt der Ernie in ihm.

So erzählte der 52-Jährige, der gerade im ARD-Film „Sörensen hat Angst“ die Hauptrolle gespielt und Regie geführt hat, kürzlich ganz trocken in einer Talkshow, dass er als Regisseur eine Szene immer mit dem Hinweis wiederholen ließ, dass sein Auftritt okay gewesen sei, die anderen aber gepatzt hätten. Generell neigt Mädel zu britischem, eher schwarz grundiertem Humor, der möglichst stoisch vorgebracht wird – „deadpan“ nennen die Engländer diese Art des ausdruckslosen Vortrags. Die Wirkung ist dafür umso besser, vor allem, wenn es darum geht, in tiefere Erkenntnisschichten vorzudringen, die Pointe sozusagen den Kopf freibläst, um Dinge rund um Tod und Leben zu verhandeln. Denn Mädel ist es immer schon um mehr gegangen, als nur darum, der witzige Typ von nebenan zu sein.

Mädel als Berthold „Ernie“ Heisterkamp (r.) mit Christoph Maria Herbst als „Stromberg“. Foto: Brainpool

Wobei ihm das komische Talent wohl einfach mitgegeben ist. Beim ersten Theaterauftritt, so will es die Legende, sollen die Zuschauer schon gelacht haben, bevor er den Mund aufgemacht hatte. Mädel hat eine Art, mit stummem Spiel die Menschen zu erreichen, da er ist mit seinem verdruckstem Understatement großen Komikern wie Buster Keaton oder Oliver Hardy ähnlich. Zu vermuten war das alles bei der Vita des Schauspielers nicht. Weil sein Vater als Bauingenieur in Nigeria arbeitete, lebte Mädel als Junge dort sieben Jahre in einer internationalen, aber abgeschotteten Nachbarschaft. Später verließ er die geschützte Umgebung, reiste als Jugendlicher durch die Sahara, arbeitete auf dem Bau und im Hamburger Hafen. Nahm sozusagen Anschauungsunterricht, aus dem er später schöpfen konnte für seine Rollen.

Denn Mädel trieb es dann doch zum Musischen, er studierte kurz in Kalifornien kreatives Schreiben, danach Theaterwissenschaften in Erlangen und rundete dies mit einer Schauspielausbildung in Potsdam ab. Während seines Engagements für das Schauspielhaus Hamburg sprach er für „Stromberg“ vor und wurde sofort als Berthold „Ernie“ Heisterkamp verpflichtet. Er sei da so reingerutscht, erzählte Mädel immer wieder. Und meinte sicher mehr als nur in diese eine, fulminante Serienrolle, sondern überhaupt in den Film- und Fernsehbetrieb. Sein „Ernie“ hatte ihm den Weg geebnet; seither schreiben ihm Autoren Figuren auf den Leib, reißen die Rollenangebote nicht ab, pflastern TV-Preise seinen Weg. Mädel ist ein Phänomen, so etwas wie der bodenständige Konterpart zum exzentrischen Lars Eidinger, aber sicher genauso brillant. Klar, dass die beiden irgendwann gemeinsam einen Film drehen mussten, „25 km/h“. Einen guten obendrein. Was sonst?

Am besten ist Mädel immer dann, wenn die Grenzen zwischen Komik und Tragik fließend sind, wenn hinter dem Witz vielleicht nicht ein Abgrund lauert, aber Brüche offensichtlich werden, wenn er die Innenansichten seiner Figuren schichtweise freilegen darf. Egal wie er daherkommt, ob streberhaft wie „Ernie“, schlitzohrig wie Tatortreiniger „Schotty“ oder dauergenervt wie Dealer „Buba“, Mädel ist der Meister der Nuancen; er weiß sehr genau um die große Wirkung kleiner Gesten. Und guter Sätze, etwa von „Schotty“: „Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere übergeben“, zum Beispiel. Oder: „Dreck ist nur Materie am falschen Platz.“ Von Ernie stammt die Zeile: „Manchmal, wenn keiner guckt, dann fahre ich hier Autoscooter.“

Als Ganove „Buba“ in der Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“ Foto: Netflix