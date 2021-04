Erol Sander tanzt bei „Let’s Dance“ mit : Ein TV-Kommissar mit Künstlernamen auf dem Tanzparkett

Köln/München Zwölf Jahre lang ermittelte Erol Sander als TV-Kommissar in „Mordkommission Istanbul“ – jetzt heißt es: Schritte lernen statt Mordfälle aufzuklären. Der Schauspieler mit Künstlernamen trat bei „Let’s Dance“ an.

Erol Sander ist für Deutsche einfacher auszusprechen als Urçun Salihoğlu – deswegen ist der 52-jährige Schauspieler, der im Alter von fünf Jahren mit seiner Mutter und seiner Schwester aus der Türkei nach München zog, vornehmlich unter seinem Künstlernamen bekannt. Bevor er die Rolle des Kommissars Mehmet Özakın in der ARD-Krimiserie übernahm, war er bereits in zahlreichen Fernsehfilmen zu sehen, darunter „Für immer verloren“ (2003) mit Veronica Ferres. Auf der Kinoleinwand spielte er in „Alexander“ (2004) an der Seite von Angelina Jolie und Colin Farrell. Außerdem war er von 2007 bis 2012 auf der Freilichtbühne der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg zu sehen.