„Grumpy Chic“-Outfit : Bernie Sanders' Fäustlinge und Memes bringen Millionenspende ein

Washington Der Online-Hype um Bernie Sanders und sein Outfit bei der Amtseinführung von Joe Biden reißt weiterhin nicht ab. Vor allem jedoch wird das damit eingenommene Geld für einen guten Zweck verwendet.

Der Internet-Ruhm des US-Senators Bernie Sanders hat Hilfsorganisationen in seinem Heimatstaat Vermont in fünf Tagen 1,8 Millionen Dollar eingebracht. T-Shirts, Pullover und andere Fan-Artikel rund um sein Erscheinungsbild bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden seien mittlerweile zweimal ausverkauft gewesen, kündigte Sanders am Mittwoch an. Er und seine Frau Jane seien froh, mit seinem Internet-Ruhm so vielen bedürftigen Menschen in Vermont helfen zu können.