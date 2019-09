Warten auf Ergebnis der Obduktion : Leiche der 23-jährigen Nathalie vielleicht gefunden.

Mitarbeiter der Spurensicherung stehen auf einem Weg in der Nähe des Resthofs des Tatverdächtigen in Nordfriesland. Foto: dpa/Benjamin Nolte

Flensburg In Nordfriesland entdeckt der Hund eines Spaziergängers am Samstag eine Leiche. Die Identität ist noch unklar. Ein 46-Jähriger wurde festgenommen.

Nach dem Fund einer Leiche an einem Feld in Nordfriesland am Wochenende erhoffen sich die Ermittler von einer Obduktion Klarheit. Ob es sich um die seit zwei Wochen vermisste 23-jährige Nathalie handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Leichnam wurde ins gerichtsmedizinische Institut in Kiel gebracht. Neue Erkenntnisse sollten am Montag bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Sonntag.