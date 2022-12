So ist der neue „Tatort“ aus Berlin Solo für Karow

Dass dieser Krimi so herausragend ist, liegt aber nicht nur an Mark Waschke, sondern auch am restlichen vielschichtigen Figurentableau, das ohne Klischees auskommt und zudem bis in kleine Nebenrollen glänzend gespielt wird. Andreas Pietschmann als Maik Balthasar, Sahin Eryilmaz als Günes und auch die jungen Maik (Laurids Schürmann) und Robert (Jona Levin Nicolai) überzeugen auf ganzer Linie. Ein tolles Solo für Karow, aber eben nicht nur – und deshalb so gelungen.