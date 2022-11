3. Handball-Liga HSG krönt Herbstmeisterschaft mit Sieg

„In der Pause haben wir uns neu gesammelt und besprochen, was wir ändern müssen, sodass wir stärker in der zweiten Hälfte agieren konnten“, sagte Schmetz hinterher. Das setzten seine Schützlinge dann auch in die Tat um und führten 12 Minuten nach Wiederbeginn zum ersten Mal mit einem Viertore-Vorsprung. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Ex-Krefelder Carlos Marquis mehr zum Einsatz gekommen, der allerdings hauptsächlich durch seine zwei Zweitminuten-Strafen in Folge auffiel. Hamm war nicht mehr in der Lage, dem jetzt deutlichen besseren Angriffsspiel der Eagles etwas entgegenzusetzen. Auch eine Auszeit sorgte für keine Wende. Krefeld zog zehn Minuten vor dem Ende bis auf acht Treffer davon. Dabei ragte Maik Schneider mit drei weiteren Treffern heraus, der am Ende bester Werfer des Teams war. Trainer Schmetz gab in der Schlussphase allen Spielern Einsatzzeit.