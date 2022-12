Jahrhunderthalle in Bochum Das sind die Gewinner der 1Live Krone

Roter Teppich für Lena, Nico Santos und Newcomerin Nina Chuba:-Nach drei Jahren Corona-Abstinenz sind die Stars der deutschen Musikszene erstmals wieder bei einer Gala-Show in Bochum geehrt worden. In der Jahrhunderthalle wurden am Donnerstagabend die 1Live Kronen in acht Kategorien vergeben. In der Königsdisziplin „Bester Song“ votierten die Radio-Hörerinnen und -Hörer für Peter Fox feat Inez mit dem Titel „Zukunft Pink“, mit dem sich der Musiker in diesem Jahr erfolgreich zurückmeldete.