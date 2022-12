Zweiteilige Serie Apple kündigt Boris-Becker-Doku auf hauseigenem Streamingdienst an

In einem kurzen Trailer ist ein Boris Becker mit geröteten Augen zu sehen, der wenige Tage vor der Strafmaßverkündung Ende April konstatiert: „Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange.“ Der kurze Einspieler endet mit den Worten: „Es ist Mittwochnachmittag, am Freitag werde ich den Rest meines Lebens kennen.“ Britischen Medienberichten zufolge steht Beckers Freilassung und umgehende Abschiebung kurz bevor.