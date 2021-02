Nach „Blackfacing“ in Karnevals-Show : WDR erntet erneut Rassismus-Kritik

Köln Der WDR reagiert zerknirscht auf Rassismus-Kritik an einem TV-Zusammenschnitt früherer Karnevalssendungen. Der Sender räumte den Fehler ein und überdeckte die entsprechende Passage mit einer Hinweistafel.

In der Sequenz ist die umstrittene und als rassistisch empfundene Praxis „Blackfacing“ zu sehen: Es wurden Weiße auf der Karnevalsbühne gezeigt, die als Schwarze geschminkt waren. In der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders ist inzwischen in der betroffenen Sequenz der Sendung „Jet zo fiere! Das Beste aus der Verleihung des Ordens "Wider den tierischen Ernst"“ statt der Bilder eine Hinweistafel zu sehen, der Ton läuft zugleich weiter.

Indianer meets „Negerköpp“ : So wird an Karneval um politisch korrekte Kostüme gestritten

Gottschalk schrieb in einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“: „Was das Z-Wort aus der "Letzten Instanz" betrifft, habe ich für einen Ausdruck grünes Licht gegeben, dem ich in Zukunft die Rote Karte zeigen werde, und ich verspreche, das unselige Wort nie mehr zu benutzen.“