Nach Nazi-Vergleich : Disney beendet Zusammenarbeit mit „Mandalorian“-Star

Schauspielerin Gina Carano bei der „Mandalorian“-Premiere in Los Angeles 2019 (Archivfoto). Foto: AP/Richard Shotwell

Los Angeles Disneys Produktionsfirma Lucasfilm hat Schauspielerin Gina Carano wegen Nazi-Vergleichen auf Instagram die Zusammenarbeit gekündigt. Carano spielte eine der Hauptrollen in im Streaming-Serie „The Mandalorian“aus dem „Star Wars“-Universum.

„Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt und es gibt keine Pläne mit ihr für die Zukunft“, teilte ein Firmensprecher am Donnerstag mit. Zugleich hieß es, ihre Aussagen seien „abscheulich und inakzeptabel“. Carano spielt eine Hauptrolle in Disneys Streaming-Hit „The Mandalorian“, einer in der „Star Wars“-Welt angesiedelten Weltall-Western-Serie rund um einen Einzelkämpfer und seine Verbindung zu einem Baby-Yoda.