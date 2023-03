“Der Bachelor“ 2023 „Ich bin nicht der Clown hier“ - Schmeißt die nächste Kandidatin hin?

„Ich bin doch nicht der Clown hier“, poltet die Versicherungskauffrau im Gespräch mit den anderen Frauen. Sie findet Davids Verhalten unglaubwürdig und fühlt sich vernachlässigt, weil er sich für Kandidatin Xenia mehr Zeit genommen hatte. Auf dem Höhepunkt ihres Wutausbruchs droht sie sogar damit, am nächsten Tag die Koffer zu packen. Gut, dass der Bachelor in der Nacht der Rosen das Gespräch sucht und das Missverständnis aufklärt. Und so bekommt Giovanna ihre Rose und wird nun doch noch einen Tag länger in der Villa bleiben. Spätestens bis zum nächsten Drama.