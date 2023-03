Ausstrahlung am 21. März Das müssen Sie über die RTL-Verfilmung „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ wissen

Auf dem Fest nimmt die Handlung Fahrt auf. Während eines Rundgangs durchs Schloss entdeckt Merkel die Leiche des Schlossherrn. Offenbar wurde der Mann vergiftet, aber warum ist der Weinkeller, in dem er liegt, von innen abgeschlossen? Der herbeigerufene Kommissar möchte den Todesfall als Suizid abtun, aber die Ex-Kanzlerin glaubt an ein Verbrechen. Als Frau der Tat will sie es nun selbst aufklären: „Ich war erfolgreich in Wissenschaft und Politik, warum nicht auch als Detektivin?“