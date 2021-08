Currywurst gestrichen : Volkswagen macht Kantine fleischfrei

Die Currywurst gehört zu VW - doch in einigen Kantinen des Konzerns gibt es bald nur noch vegetarisches Essen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wolfsburg Die Currywurst-Produktion lag bei Volkswagen schon häufig über dem Autoabsatz der Kernmarke. Der Wunsch nach Alternativen und mehr Nachhaltigkeit lassen den Klassiker nun aus einigen Kantinen verschwinden. Gezwungen, auf Fleisch zu verzichten, wird aber niemand.

Viele Mitarbeiter wünschten sich vegetarische und vegane Alternativen, heißt es zur Begründung in dem Info-Schreiben. Die Neuausrichtung diene aber auch dem Thema Nachhaltigkeit, weil weniger Fleischverzehr pro Woche auch der Umwelt helfe. Am Standort in Hannover setzte die zuständige Service Factory das Konzept bereits erfolgreich um.