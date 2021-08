Plante Toureen von Maffay und Lindenberg : Konzertveranstalter Roland „Balou“ Temme gestorben

Köln/München Er organisierte die Tourneen für Top-Stars wie Peter Maffay und Udo Lindenberg. Jetzt ist Konzertveranstalter Roland Temme im Alter von 67 Jahren gestorben - völlig überraschend, wie seine PR-Agentur mitteilte.

Der Konzertveranstalter Roland Temme, Tour-Organisator für Top-Stars wie Peter Maffay und Udo Lindenberg, ist tot. Temme sei am Freitag im Alter von 67 Jahren völlig überraschend im Schlaf verstorben, teilte Peter Lanz von der PR-Agentur „Lanz Unlimited Communications“ der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit. Temme galt als Größe in der Branche.