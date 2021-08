Von Österreich bis Rosenheim : Verfolgungsjagd über Grenze hinweg endet in Autobahnunfall

Verfolgungsjagd über Grenze hinweg endet in Autobahnunfall

Rosenheim Die österreichische und bayerische Polizei verfolgten am Donnerstagabend einen Raser über mehrere Autobahnen hinweg. Die Verfolgungsjagd endete erst nach einem Unfall.

Der Unfall ereignete sich bei Achenmühle südöstlich von Rosenheim. Wie die Verkehrspolizei am Donnerstag berichtete, durchbrach der Fahrer am frühen Abend aus Österreich kommend eine Kontrollstelle am Grenzübergang Kiefersfelden. Er sei extrem schnell auf der Inntalautobahn A 93 Richtung Rosenheim gerast. Wegen einer Unfallflucht wurde der Wagen mit italienischem Kennzeichen bereits von mehreren Streifen aus Österreich verfolgt, wie es hieß.