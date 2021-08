Gerichtsstreit beendet : Fleischkonzern Tönnies wird nicht verkauft

Düsseldorf/Rheda-Wiedenbrück Robert, Clemens und Maximilian Tönnies haben einen Gerichtsstreit beendet und verkündet, dass sie das Familienunternehmen weiter führen wollen. Der Konzern, der wegen schlechter Arbeitsbedingungen in die Schlagzeilen geraten war, will den Fokus nun auf Nachhaltigkeit legen.

Der milliardenschwere Fleischkonzern Tönnies bleibt in Familienbesitz. Die Gesellschafter der Unternehmensgruppe Tönnies – Robert, Clemens und Maximilian Tönnies – erklärten am Mittwoch, dass die bisherige Eigentümer-Struktur unverändert bleibe. Sie wollten das Unternehmen gemeinsam als Familienunternehmen in die Zukunft führen, ein Gerichtsstreit sei beendet. Tönnies wolle den Fokus nun auf die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Tierschutz legen. Dabei sollen auch neue Geschäftsfelder wie etwa Tiernahrung oder pflanzliche Fleischalternativen eine wichtige Rolle spielen.