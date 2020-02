Auto fährt in Karnevalszug : Polizei warnt vor Verbreitung angeblicher Täter-Fotos von Volkmarsen

Auto fährt in Karnevalszug

Einsatzkräfte nehmen an der Unfallstelle in Volkmarsen Spuren auf. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Volkmarsen Bei einem Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen raste ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge. Die Polizei warnt nur vor der Verbreitung angeblicher Täterfotos.

Volkmarsen (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Vorfall beim Karnevalsumzug in Volkmarsen mit 30 Verletzten hat die Polizei vor dem Verbreiten angeblicher Fotos des Täters gewarnt. „Bei der abgebildeten Person handelt es sich definitiv nicht um den Täter“, schrieb die Polizei Nordhessen am späten Montagabend bei Twitter. „Teilen Sie keine Falschnachrichten!“, hieß es. Dazu stellte sie ein Bild, auf dem mehrere Menschen zu sehen sind, die neben einem Auto stehen. Ihre Gesichter wurden unkenntlich gemacht. Es würden derzeit Fotos kursieren, die angeblich die Festnahme des Täters zeigen sollen, hieß es in dem Tweet.