Motiv unklar : Mann fährt in Karnevalszug – 30 Verletzte in Hessen

Foto: dpa/Uwe Zucchi 6 Bilder Auto fährt in Volkmarsen in Karnevalsumzug.

Volkmarsen Während des Rosenmontagsumzugs fährt ein Auto im nordhessischen Volkmarsen in eine Menschenmenge. Dutzende Menschen werden verletzt. Zu den Hintergründen gibt es widersprüchliche Angaben.

Im nordhessischen Volkmarsen ist bei einem Rosenmontagszug ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei gab es nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill 30 Verletzte. Sieben davon seien schwer verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle, am Montag mit. Zum Motiv könne man nichts sagen: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Zuvor hatte es zu den Hintergründen zum Teil widersprüchliche Angaben gegeben. Henning Hinn vom Polizeirevier Südwest im Polizeipräsidium Nordhessen hatte gesagt: „Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus.“ Reiner Lingner vom Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel sagte dagegen der „Welt“: Zur Absicht könne man noch keine Angaben machen. Man wisse immer noch nicht, wie es zu dem Zwischenfall gekommen sei - ob es sich um einen medizinischen Notfall, ein technisches Versagen oder Absicht gehandelt habe.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Es gibt mehrere Schwerverletzte, darunter auch Kinder. #Volkmarsen pic.twitter.com/1N2HYuiXCT — Dennis Deuermeier (@ddeuer) February 24, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lagen aber nicht vor. Das hessische Innenministerium schloss indes einen Anschlag nicht aus. Ein Sprecher der Behörde begründete das am Montag mit der Situation vor Ort.

Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben festgenommen, er ist nach Informationen der Ermittler deutscher Staatsbürger, 29 Jahre alt und kommt aus Volkmarsen. Er ist nach Informationen des hessischen Innenministeriums zurzeit nicht vernehmungsfähig.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des hessischen Innenministeriums fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei war nach dem Vorfall mit einem großen Aufgebot vor Ort. Es wurde umgehend eine „Besondere Aufbauorganisation“ im Polizeipräsidium Frankfurt eingesetzt, von dort wird die Lage geführt. Aus Sicherheitsgründen sollten am Montag keine weiteren Faschingsumzüge in Hessen mehr stattfinden. Die polizeiliche Präsenz wurde landesweit verstärkt. Ob die für Dienstag geplanten Veranstaltungen im Straßenkarneval stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher.

Man stehe auch mit Sicherheitsbehörden in NRW in Kontakt. In Nordrhein-Westfalen ist derzeit aber keine landesweite Absage von Karnevalszügen geplant. Die Kreispolizeibehörden seien auf den Vorfall hingewiesen und gebeten worden, ihn in die jeweilige Lagebeurteilung einzubeziehen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Montag. Es sei zu prüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen für die Umzüge erhöht werden müssten.

Katharina A. war zu Besuch bei einer Freundin, um den Karnevalszug in Volkmarsen zu sehen. Sie stand eigenen Angaben zufolge am Fenster und schaute auf die Straße heraus. „Da habe ich einen silbernen Mercedes-Kombi gesehen, der an der Straße geparkt stand. Plötzlich fuhr der Wagen los in Richtung der Karnevalisten. Und das Auto beschleunigte dabei“, sagte A. unserer Redaktion. „Der fuhr in die Leute, nahm alles mit, was ihm in den Weg kam. Das hat der meiner Meinung nach absichtlich gemacht“, sagte A. „Der Wagen kam dann in Höhe des Supermarktes Rewe zum stehen. Ich bin dann raus auf die Straße, um den Leuten zu helfen.“

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

(csh/lukra/hpaw/dpa)