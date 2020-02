Auto-Attacke in Volkmarsen : Polizei erhöht Zahl der Verletzten auf 52 - darunter 18 Kinder

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr und ein Abschleppwagen stehen an dem Ort, wo am Vortag ein Mann mit seinem Auto in einen Karnevalsumzug gerast war und 52 Menschen, darunter auch Kinder, verletzte. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kassel Im nordhessischen Volkmarsen fuhr ein Mann an Rosenmontag in einen Karnevalsumzug. Ermittler gaben nun bekannt, dass unter den 52 Verletzten auch 18 Kinder sind.

Unter den 52 Verletzten des Vorfalls beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen sind 18 Kinder. Insgesamt befanden sich nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge noch 35 Menschen in stationärer Behandlung im Krankenhaus, wie die Polizei in Kassel am Dienstagmorgen mitteilte. 17 weitere Menschen wurden demnach ambulant behandelt und konnten das Krankenhaus verlassen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstagvormittag mit.