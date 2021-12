Einsatz in Leverkusen : Feuerwehr rettet schwer verletzten Mann aus brennender Wohnung

Die Rettungskräfte waren mit 15 Fahrzeugen an der Straße Am Neuenhof. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen-Küppersteg ist ein 52-jähriger Bewohner in der Nacht zum vierten Advent schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 0.15 Uhr aufgrund eines Brandmeldealarms gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen in der Straße Am Neuenhof seien Flammen und dichter schwarzer Rauch aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung gedrungen.

Da noch eine Person in den Räumen vermutet wurde, verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang über eine Terrassentür. Er konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, fand den Mann und brachte ihn ins Freie. Laut Feuerwehr erlitt er eine schwere Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am 17. Dezember hatte es einen großen Feuerwehreinsatz in Küppersteg gegeben: Am Donnerstag brannten mehrere Garagen und eine Schreinerei an der Hardenbergstraße.