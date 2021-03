Haussperling, Rotkelchen und Co. : Endspurt bei der Wahl des „Vogels des Jahres 2021“

Haussperling, Rotkelchen und Co.

Düsseldorf Zehn Finalisten stehen zur Wahl, und erstmalig können alle Interessierten online abstimmen. Ziel ist es, auf die Gefährdung von Vogelarten aufmerksam zu machen – dafür haben sich die Naturschutzverbände einiges einfallen lassen.

Zum 50. Mal wird in diesem Jahr der „Vogel des Jahres“ gewählt – und anlässlich dieses Jubiläums darf zum ersten Mal jede und jeder aus der Bevölkerung eine Stimme abgeben. Bislang hatten Experten des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) und des bayerischen Landesbunds für Vogelschutz (LBV) den „Vogel des Jahres“ benannt.

Doch wer mitmachen möchte, sollte sich beeilen: Die Abstimmung läuft nur noch bis Freitagabend, 19. März, auf www.vogeldesjahres.de. Noch am selben Abend ab 19 Uhr wollen Nabu und LBV in einem Livestream den Sieger küren. Von den zehn Kandidaten, die zur Auswahl stehen, haben bislang Rotkehlchen und Rauchschwalbe die Nase vorn, dicht gefolgt von Kiebitz und Feldlerche. Auch die Stadttaube ist dabei, sie ist aktuell auf dem fünften Platz. Zu den „Top Ten“ gehören außerdem Amsel, Blaumeise, Eisvogel, Goldregenpfeifer und Haussperling.

Für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, hat sich der Nabu – möglicherweise in Anlehnung an das Wahljahr 2021 – etwas Besonderes ausgedacht: den „Bird-O-Mat“ zur Vogelwahl. In sieben Schritten kann man seinen persönlichen Favoriten finden: etwa über die Fragen, ob der Vogel eher melodisch und schön singen oder kurz und knackig performen sollte oder wie er aussieht: „extravaganter Glamour“ oder „funktioneller Casual-Style“? Aber auch der Grad der Gefährdung spielt eine Rolle – denn darauf aufmerksam zu machen, ist seit 1971 die ursprüngliche Idee hinter der Kampagne.