Digitaler Bundesparteitag beginnt : FDP will sich im Wahlkampf nicht auf einen Gegner festlegen

Berlin Die FDP entscheidet ab Freitag auf ihrem digitalen Bundesparteitag über ihre Ausrichtung für die bevorstehende Bundestagswahl. Es geht unter anderem um das Wahlprogramm und den Bundesvorstand.

Die FDP beginnt am Freitag (11.00 Uhr) mit ihrem dreitägigen Bundesparteitag. Unter anderem hält Parteichef Christian Lindner eine Rede (12.00 Uhr) und stellt sich am Nachmittag zur Wiederwahl. Auch über die Besetzung der anderen Posten in Präsidium und Bundesvorstand entscheidet der Parteitag. Die 662 Delegierten sollen außerdem das Wahlprogramm verabschieden. Weil die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie digital abgehalten wird, müssen die Abstimmungsergebnisse anschließend per Briefwahl bestätigt werden.