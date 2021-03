Schaden in Millionenhöhe : Brennende Bosch-Halle in Wernau weitgehend gelöscht

Eine starke Rauchwolke steigt bei einem Großbrand über einem Firmengelände auf. Foto: dpa/Kohls

Wernau Ein Großbrand bei Bosch Thermotechnik in Wernau bei Esslingen in Baden-Württemberg hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Feuerwehrmann ist bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Produktionshalle stand am frühen Mittwochmorgen in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Im Laufe des Vormittags hatten die Einsatzkräfte den Brand jedoch weitgehend unter Kontrolle gebracht. Am Nachmittag waren nach Angaben eines Polizeisprechers noch Nachlöscharbeiten notwendig. Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden. Auf Fotos war zu sehen, wie eine dichte, von den Flammen erleuchtete Qualmwolke über dem Areal aufsteigt. „Wir gehen davon aus, dass die Schadenshöhe mehrere Millionen Euro umfasst“, fügte der Polizeisprecher hinzu.

Über weitere Verletzte war zunächst nichts bekannt. Während der Nacht hätten sich normalerweise keine Menschen in dem Gebäude befunden, sagte der Polizeisprecher. Ihm zufolge kann ausgeschlossen werden, dass bei dem Brand giftige chemische Dämpfe freigesetzt wurden. Vorsichtshalber habe man jedoch die Bevölkerung am Vormittag dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weil Löschwasser vor Ort zur Neige gegangen war, sei eine Leitung vom etwa einen Kilometer entfernten Neckar gelegt worden, wie es von der Feuerwehr hieß. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Zwar seien Kriminaltechniker am Brandort eingetroffen, in die von den Flammen stark zerstörte Lagerhalle hätten sie aus Sicherheitsgründen zunächst nicht vordringen können, so die Polizei.

(chal/dpa)