Wahl zum Vogel des Jahres 2021 : Düsseldorfer Nabu macht sich für den bedrohten Kiebitz stark

Düsseldorf Der Kiebitz könnte Vogel des Jahres 2021 werden. Der Düsseldorfer Ortsverein des Nabu macht sich dafür stark, weil nur noch wenige Tiere dieser Art in der Landeshauptstadt leben. Erstmals wird öffentlich abgestimmt.

Erstmals können die Bürger mitbestimmen, wer der „Vogel des Jahres“ wird. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) haben dafür eine öffentliche Wahl gestartet, an der man sich bis zum 19. März beteiligen kann. Zehn Vögel wurden vorab nominiert. Zur Wahl stehen: Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz und Rauchschwalbe. Wer die meisten Stimmen bekommt, wird kurz vor Frühlingsanfang zum „Vogel des Jahres 2021“ gekürt.

Der Nabu Düsseldorf hat sich bereits auf ein Tier festgelegt und möchte erreichen, dass der Kiebitz dann der Sieger wird. Dieser wird immer seltener gesichtet und gehört in NRW zu den 14 seltensten Vogelarten. Sein Bestand ist im Zeitraum von1992 bis 2016 um fast 90 Prozent zurückgegangen, da sein Lebensraum – er bevorzugt feuchte Wiesen, Weiden und Ackerbrachen – immer mehr verloren geht. Bei der Wintervogelzählung in Düsseldorf Anfang Januar, an der sich 1405 Vogelfreunde beteiligten, wurden in 741 Gärten 20.455 Vögel gezählt – darunter war kein einziger Kibitz.

Die letzten beiden im Stadtgebiet von Düsseldorf verbliebenen Brutkolonien siedeln am Hochwasserrückhaltebecken Kalkum und am Flughafen sowie in den intensiv genutzten Gartenbauflächen in Hamm und Volmerswerth. Der Nabu hat angekündigt, diese Standorte in der anstehenden Brutphase besonders schützen zu wollen.