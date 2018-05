Sorgerechtsstreit mit tödlichem Ende: 38-Jähriger soll Ex-Partnerin erschossen haben

Salzgitter In Salzgitter fallen auf offener Straße Schüsse. Eine Frau stirbt, ihre Schwester überlebt durch eine Operation. Verhaftet wird der Ex-Partner des Opfers, der das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder nicht bekommen hatte.

Trauriges Ende eines erbitterten Sorgerechtsstreits im niedersächsischen Salzgitter: Ein 38-Jähriger ist am Dienstag nach tödlichen Schüssen auf seine Ex-Partnerin festgenommen worden. Eine Spezialeinheit habe ihn im nordrhein-westfälischen Westerkappeln gestellt, teilte die Polizei mit. Der Mann und die 30-Jährige - beide aus dem Kosovo - haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig vier gemeinsame Kinder.

Der 38-Jährige steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin am Montagabend in Salzgitter-Lebenstedt auf der Straße erschossen zu haben. Die 32-jährige Schwester der Frau wurde ebenfalls von einem Schuss getroffen, ist aber nach einer Operation außer Lebensgefahr.

Streit ums Sorgrecht

Nach der Verhandlung im nordrhein-westfälischen Tecklenburg soll sich der Mann auf den Weg nach Salzgitter, dem Wohnort seiner Ex-Partnerin, gemacht haben. Vor dem Haus sei er dann auf die Frau und mehrere Familienmitglieder getroffen. „Es kam zu einer Auseinandersetzung und mindestens zwei Schüssen“, sagte Wolters. Danach flüchtete der 38-Jährige in einem Auto. „Am Dienstag tauchte der Verdächtige an seinem Wohnort in Westerkappeln auf“, sagte Wolters. Dort habe er sich widerstandlos festnehmen lassen.