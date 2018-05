Urteil an Essener Landgericht : Babymilch-Diebstahl: Über drei Jahre Haft für Hehler

In der Anklage waren rund 80 Tatorte aufgelistet (Archivbild). Foto: dpa, mg

Essen Babymilch-Pulver ist in China sehr gefragt. Das wussten der 33-jährige Angeklagte und seine sieben Komplizen. Sie stahlen in großem Stil in Drogeriemärkten.

Nach einem groß angelegten Handel mit gestohlenem Babymilch-Pulver ist ein Hehler aus dem nordrhein-westfälischen Marl am Montag zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Der 33-jährige Angeklagte hatte vor dem Essener Landgericht zugegeben, gestohlenes Babymilch-Pulver an- und weiterverkauft zu haben. Die Ware sei über Holland nach China gebracht worden. Weitere sieben Angeklagte sind bereits an früheren Verhandlungstagen zu Bewährungs- und Haftstrafen von acht bis 28 Monaten verurteilt worden. Sie hatten gestanden, im vergangenen Jahr deutschlandweit Babymilch-Pulver, vor allem in Drogeriemärkten, gestohlen zu haben. In der Anklage waren rund 80 Tatorte aufgelistet.

