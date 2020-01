Pegida im Fokus der Verhandlung : Gericht verhängt Haftstrafen gegen Rechtsextreme

Die mutmaßlichen Mitglieder der rechtsextremen „Freien Kameradschaft Dresden“ sitzen im Landgericht im Verhandlungssaal auf ihren Plätzen. Die insgesamt sechs Verurteilten standen wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, schwerem Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sprengstoffexplosionen vor Gericht. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dresden Die islamfeindliche Pegida-Bewegung ist ein Sammelbecken für Rechtsextreme – das zeigt nun auch ein Prozess gegen eine rechtsextreme Vereinigung in Dresden. Die Montagsmärsche hätten für die radikalisierten Verurteilten eine entscheidende Rolle gespielt.

Das Landgericht Dresden hat gegen sechs Mitglieder der rechtsextremen „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) jahrelange Haftstrafen verhängt. Rädelsführer Benjamin Z. (31) muss für vier Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Angeklagt waren fünf Männer sowie eine Frau, die die geringste Strafe erhielt. Die Beschuldigten wurden wegen der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, schwerem Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sprengstoffexplosionen verurteilt. Verhängt wurden Strafen zwischen zwei Jahren und zehn Monaten und sechs Jahren.

Das Gericht ging davon aus, dass die Kameradschaft nicht von Anfang an auf Gewalttaten aus war. Allerdings habe sie sich nach ihrer Gründung im Juli 2015 schnell radikalisiert, hieß es. Die FKD hatte wiederholt Gewalttaten an Ausländern, Andersdenkenden und auch Polizisten verübt. Die Taten seien aus fremdenfeindlichen und rassistischen Motiven begangen worden, sagten die Richter in ihrer Urteilsbegründung.