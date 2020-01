Magdeburger Grundschule : Erstklässler dürfen nicht mehr mit dem Rad zur Schule - weil es zu viele Elterntaxis gibt

Magdeburg Zu viele Eltern bringen ihre Kinder an einer Magdeburger Grundschule morgens mit dem Auto zur Schule. Deswegen sprach die Schulleiterin nun ein Verbot aus - für Fahrräder.

Immer mehr Eltern bringen ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule - die berüchtigten Elterntaxis sind nicht nur in NRW ein großes Problem. Jetzt ist auch eine Grundschule in Magdeburg vor dem Bringservice der Eltern eingeknickt und hat Erstklässlern verboten, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Weil die Sicherheit durch die Elterntaxis nicht zu 100 Prozent gewährleistet sei. Das Problem: Die Schule liegt an einer engen Anliegerstraße, mit den vielen Autos ist ein Durchkommen mit dem Fahrrad nicht mehr richtig gewährleistet.