„Bitte keine Araber“ : Mann bewirbt sich auf Praktikumsplatz - Antwort löst einen Shitstorm aus

Berlin Es ist ein Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Ein junger Mann bewirbt sich bei einem Architektenbüro. Er bekommt das Praktikum nicht und erhält eine Email aus dem Büro. Darin steht: „Bitte keine Araber“.

#Rassismus Ein junger Mann bewirbt sich bei einem renommierten Architekturbüro in #Berlin . Die Chefin des Büros kommentiert die Bewerbung wie folgt: „Bitte keine Araber.“ Die E-Mail landet ausversehen beim Bewerber und er wendet sich damit auf FB an die Öffentlichkeit. pic.twitter.com/5swedhoXwR

Laut der Antisdiskriminierungsstelle des Bundes ist dieser Fall bei weitem kein Einzelfall. „Repräsentativen Umfragen zufolge hat jeder zweite in Deutschland schon einmal Diskriminierung im Arbeitsleben erlebt“, sagte der kommissarische Leiter Bernhard Franke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

In einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt, nannte das Architekturbüro den Vorfall ein „Missverständnis“ und entschuldigte sich. Die Bewerbung sei versehentlich einer anderen Stellenanzeige für Projekte in China zugeordnet worden, deren Anforderungen etwa an Sprachkenntnisse der Bewerber nicht erfüllt habe. Deswegen „wurde die Bewerbung zunächst an das Sekretariat mit verkürztem Kommentar zurückgeschickt“. Man habe sich bei dem Mann entschuldigt, er habe die Entschuldigung akzeptiert. Der Bewerber selbst war zunächst nicht zu erreichen.