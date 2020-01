Antidiskriminierungsstelle des Bundes : Diskriminierung am Arbeitsmarkt weit verbreitet

Berlin Laut Bundesstelle erfahren die Hälfte aller Deutschen Diskriminierung im Arbeitsleben. Hintergrund für die Stellungnahme war ein Fall, der Anfang der Woche bekannt wurde.

Diskriminierung ist im deutschen Arbeitsmarkt nach Einschätzung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes immer noch weit verbreitet. „Repräsentativen Umfragen zufolge hat jeder zweite in Deutschland schon einmal Diskriminierung im Arbeitsleben erlebt“, sagte der kommissarische Leiter Bernhard Franke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

In einer Stellungnahme, die der dpa vorliegt, nannte das Architekturbüro den Vorfall ein „Missverständnis“ und entschuldigte sich. Die Bewerbung sei versehentlich einer anderen Stellenanzeige für Projekte in China zugeordnet worden, deren Anforderungen etwa an Sprachkenntnisse der Bewerber nicht erfüllt habe. Deswegen „wurde die Bewerbung zunächst an das Sekretariat mit verkürztem Kommentar zurückgeschickt“. Man habe sich bei dem Mann entschuldigt, er habe die Entschuldigung akzeptiert. Der Bewerber selbst war zunächst nicht zu erreichen.