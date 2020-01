Unerwünschte Inhaltsstoffe : Gewürzhersteller Fuchs ruft Oregano zurück

Dissen Oregano im 250-Gramm-Beutel vom Gewürzhersteller Fuchs wird zurück gerufen. Das Produkt enthalte schädliche Pflanzeninhaltstoffe.

Der Gewürzhersteller Fuchs ruft wegen unerwünschter Inhaltsstoffe sein Produkt „Fuchs Professional Oregano gerebelt, 250 g-Beutel“ zurück. Wie das Unternehmen am Freitag in Dissen bei Osnabrück mitteilte, erfolge der Rückruf aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Die Losnummer laute 9176CA.