Wenige Tage vor Einweihung : Neuer Brücke in Bayern fehlen 14,5 Zentimeter

Neuer Brücke in Bayern fehlen 14,5 Zentimeter

Bürgstadt Eine Kindergartenklasse sollte die Brücke als erste betreten. Die Kinder im Bayrischen Bürgstadt nahmen es gelassen. So ein Fehler passiere auch bei ihren Lego-Bauwerken mal.

Das war sicherlich nicht geplant: Im bayerischen Bürgstadt sollte eine neue Brücke für Fußgänger und Radler über den Fluss Erf gesetzt werden - allerdings haben 14,5 Zentimeter gefehlt. Das Missgeschick fiel erst auf, als die rund 3,5 Tonnen schwere Brücke schon mit einem Kran über dem Fluss hing, wie das „Main-Echo“ am Freitag berichtete.

Mit einer Polizeieskorte hatte die Herstellerfirma aus Baden-Württemberg um Mitternacht die Brücke nach Unterfranken transportiert, damit diese zur Einweihung am Donnerstag bereit ist. Eine Kindergartengruppe sollte die ersten Schritte wagen. Doch als ein Kran die Brücke über die Erf hob, fiel auf: 14,5 Zentimeter fehlten in der Höhe bei einem der Aufleger an einer Seite.