Suche nach Verdächtigen in der Pfalz : Polizei findet Leichen in Haus in Weilerbach

Polizei findet Leichen in Haus in Weilerbach

Suche nach Verdächtigen in der Pfalz

Weilerbach Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Weilerbach nahe Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) zwei Leichen gefunden. Ermittler suchen nach einem Verdächtigem und schließen nicht aus, dass dieser bewaffnet ist.

Die Toten, eine Frau und ein Mann, seien am Morgen in dem Gehöft entdeckt worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte ein Sprecher.