Nahe Kaiserslautern : Tatverdächtiger stellt sich nach Fund zweier Leichen selbst

Ermittler am Tatort in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Vor zwei Tagen wurden in der Nähe von Kaiserslautern zwei Leichen gefunden, mit Hochdruck fahndete die Polizei nach dem Hauptverdächtigen. Nun stellte sich der Verdächtige selbst.

Zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus im rheinland-pfälzischen Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern hat sich der Tatverdächtige selbst gestellt. Der 38-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.