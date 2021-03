Großeinsatz in Rheinland-Pfalz : Zwei Leichen in Haus gefunden – Polizei sucht nach verdächtigem Sohn

Weilerbach Mit großem Aufgebot fahndet die Polizei in Rheinland-Pfalz weiter nach einem Verdächtigen. Der 38-Jährige soll seine Mutter und einen Mann getötet haben. Auch für weitere Taten soll er verantwortlich sein.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz hat die Polizei mit zahlreichen zivilen und uniformierten Kräften am Mittwoch nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen und den 38-Jährigen nicht anzusprechen. „Der Tatverdächtige dürfte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden“, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass der Mann bewaffnet ist. „Wir gehen davon aus, dass er zu Fuß unterwegs ist.“ Der Radius sei recht klein.