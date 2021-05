Sechs Monate Bauzeit : Tüftler baut Würzburger Dom aus rund 2,5 Millionen Lego-Steinen

Kitzingen Viel Geduld und Liebe zum Detail braucht der 72-jährige Reinhold Dukat um sein Hobby auszuleben. Nach einer Nachbildung der Würzburger Residenz hat er sich nun dem Würzburger Dom gewidmet - mit Legosteinen.

Ein wahres Kunstwerk aus geschätzten 2,5 Millionen Lego-Steinen hat ein 72-Jähriger in Kitzingen geschaffen: Ein halbes Jahr und rund zehn Stunden am Tag hatte er am Nachbau des Würzburger St.-Kilians-Dom getüftelt - selbst sonntags, wie Reinhold Dukat erzählte. Überschlagen wären das rund 1800 Arbeitsstunden. Hinzu kommt die Planung, die schon ein Jahr zuvor begonnen hatte.