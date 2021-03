Schwalbach in Hessen : 59-Jährige erstochen - Polizei nimmt Mann mit Schwertern fest

Polizisten gehen in das Treppenhaus eines Wohnhauses im hessischen Schwalbach am Taunus, wo am Donnerstagabend eine Frau getötet worden ist. Foto: dpa/-

Schwalbach/Wiesbaden In einer Wohnung in Hessen soll ein 25-jähriger Mann eine 59 Jahre alte Frau getötet haben. Möglicherweise hat er mehrfach mit einem Schwert auf das Opfer eingestochen. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der Mann soll am Donnerstagabend in Schwalbach bei Frankfurt am Main mehrfach auf die 59-Jährige eingestochen haben - möglicherweise mit einem Schwert, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Freitag gemeinsam mitteilten. Das Motiv der Tat war zunächst völlig unklar.