Beratung der Gesundheitsminister : Impfpflicht ab 60 Jahren könnte wieder Thema werden

Stuttgart Um für eine nächste Corona-Welle im Herbst gewappnet zu sein, soll die Gesundheitsministerkonferenz im Juni erneut über eine Impfpflicht beraten - für Menschen ab 60 Jahren. Zudem könnten dann wieder diverse Einschränkungen gelten. Das ist der Stand der Überlegungen.

Mit Blick auf eine mögliche neue Coronawelle ab dem Herbst soll die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) im Juni erneut über eine Impfpflicht ab 60 Jahren beraten. Baden-Württemberg und Hessen stellten dazu bei einer gemeinsamen Videoschalte der Gesundheitsminister am Montag einen entsprechenden Antrag, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

Beim nächsten Treffen am 22. und 23. Juni in Magdeburg soll das Thema demnach erneut auf der Tagesordnung stehen. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha und sein hessischer Kollege Kai Klose (beide Grüne) sprechen sich in dem Antrag für die Impfpflicht aus. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schloss sich am Montag Lucha und Klose an.