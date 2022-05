Maßnahme gegen Kindesmissbrauch : Digitalminister Wissing lehnt allgemeine Kontrolle von Chats ab

Berlin Allgemeine Chatkontrollen als Kampf gegen Kindesmissbrauch stehen stark in der Kritik. Nicht nur Bürgerrechtler wenden sich gegen die Pläne, sondern nun auch Bundesminister Volker Wissing. Ein Konflikt zwischen Privatsphäre und Kinderschutz.

In der Bundesregierung zeichnet sich ein Konflikt um die Pläne der EU-Kommission ab, im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern die Internet-Überwachung drastisch zu verschärfen. Digitalminister Volker Wissing erklärte am Dienstag, allgemeine Chatkontrollen seien nicht hinnehmbar. „Wir brauchen einen geschützten Raum privater Kommunikation“, erklärte der FDP-Politiker.

Wissing stellte sich mit seiner Erklärung an die Seite von Bürgerrechtlern sowie anderen Digitalpolitikern innerhalb der Ampelkoalition. Sie befürchten, dass das geplante Gesetzespaket dafür sorgen könnte, dass millionenfach genutzte Chatdienste die privaten Nachrichten ihrer gesamten Nutzerschaft durchleuchten müssten.

Auch Wissing betonte, der Schutz von Kindern vor Missbrauch habe für ihn höchste Priorität. „Gleichzeitig müssen wir digitale Bürgerrechte schützen, dazu gehört ein Recht auf Verschlüsselung“. Einige der Vorschläge der Kommission beunruhigten ihn, weil sie einen Eingriff in den geschützten Raum der Vertraulichkeit der Kommunikation darstellen könnten. Er verwies in diesem Zusammenhang auf deren besonderen Schutz, weil dies in Deutschland als Fernmeldegeheimnis ein Grundrecht sei.