Bis 2025 flächendeckend im Einsatz : Telenotarztsystem in NRW wird um drei Standorte ausgebaut

Düsseldorf Der Ausbau des landesweiten Telenotarztsystems in Nordrhein-Westfalen geht voran. Bis 2025 soll das System flächendeckend im Einsatz sein.

Die Steuerungsgruppe „Telenotarzt NRW“ hat jetzt drei weiteren Anträgen auf neue Telenotarztstandorte zugestimmt - 51 Kreise und kreisfreie Städte hätten sich damit bereits an Telenotarztstandorte an- oder zu Trägergemeinschaften zusammengeschlossen oder planten entsprechende Schritte. Dies teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit.