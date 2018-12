Keine Starts und Landungen: Flugverkehr nach Zwischenfall am Flughafen Hannover eingestellt

Hannover Derzeit gibt es am Flughafen Hannover keine Starts und Landungen, Flugzeuge werden umgeleitet. Ein Mann war mit seinem Auto durch ein Tor gebrochen und einer Maschine gefolgt. Die Polizei konnte ihn überwältigen.

Auf dem Flughafen Hannover ist am Samstag nach einem Sicherheitsvorfall der Flugbetrieb eingestellt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur AFP sagte, durchbrach ein etwa 25 Jahre alter Mann am Nachmittag mit einem Pkw ein Tor und gelangte über das Vorfeld auf die Landebahn. Die Bundespolizei habe den Wagen gestoppt und den Mann überwältigt und festgenommen. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Der Flughafen Hannover-Langenhagen ist ein wichtiges internationales Drehkreuz. Er bietet sowohl innerdeutsche als auch internationale Flugverbindungen an. Die in Hannover beheimatete Fluggesellschaft Tuifly fliegt von hier sehr viele Ziele an. Drei nahe beieinander liegende Terminals - A, B und C - gibt es. Im vergangenen Jahr hatte der Flughafen 5,87 Millionen Fluggäste, im Jahr davor waren es 5,4 Millionen. Das Flughafengelände umfasst 1000 Hektar Fläche.