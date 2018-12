„Spiegel“-Betrugsfall: Relotius will Spenden schon 2016 an Katastrophenhilfe überwiesen haben

Relotius will Spenden schon 2016 an Katastrophenhilfe überwiesen haben

Die „Spiegel“-Zentrale in Hamburg. (Archiv) Foto: AFP/JOHANNES EISELE

Im Fälschungsskandal um den ehemaligen „Spiegel“-Reporter Claas Relotius hat der Journalist bestritten, von ihm gesammelte Spenden für sich persönlich verwendet zu haben.

Die syrischen Kinder, für die Leser spendeten, existierten aber nicht. Für die Mitteilung zu den Spenden habe der Autor „die Illusion über die reale Existenz des geschilderten Geschwisterpaars aufrechterhalten“, teilte die den Journalisten Claas Relotius vertretende Anwaltskanzlei Unverzagt von Have am Donnerstag in Hamburg mit. Relotius hatte demnach nach diversen Zuschriften spendenbereiter Leser angeboten, Spendengelder über sein privates Konto zu sammeln und weiterzuleiten.