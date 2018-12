In Thüringen: Verdächtiger nach Ermordung von Ehepaar verhaftet

In Thüringen

Nordhausen Nach der Ermordung eines älteren Ehepaares in Thüringen ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Er soll gestanden haben - das Motiv ist aber noch unklar.

Nach Angaben der Polizei wurde der 56-Jährige am Samstagnachmittag am Amtsgericht Nordhausen einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Der Mann war am Freitag festgenommen worden. Er soll das Ehepaar, eine 80-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann, getötet haben.