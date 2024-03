Anschlagspläne in Schweden vereitelt Terrorverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

Die beiden am Dienstag in Thüringen festgenommenen Terrorverdächtigen sind in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Afghanen sei am Mittwoch in Vollzug gesetzt worden, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sein 30-jähriger Landsmann musste bereits am Dienstag vor den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof treten. Den Männern wird vorgeworfen, im Auftrag eines Ablegers des Islamischen Staats einen Anschlag mit Schusswaffen auf das schwedische Parlament geplant zu haben.