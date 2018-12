Affäre um „Spiegel“-Reporter: Katastrophenhilfe bestätigt Spendengeld-Eingang von Relotius

Bonn Nach dem Skandal um die gefälschten Reportagen des Ex-„Spiegel“-Reporters Claas Relotius gab es zudem Gerüchte über unterschlagene Spendengelder. Am Freitag bestätigte die Diakonie Katastrophenhilfe allerdings den Eingang von Spendengeldern von Relotius.

Derweil hat die katholische Kirche dem Ex-„Spiegel“-Reporter Claas Relotius den von ihr vergebenen Medienpreis aberkannt und fordert das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro zurück. Relotius habe inzwischen öffentlich zugegeben, den Beitrag „Königskinder“ aus dem Jahr 2016 in wesentlichen Punkten gefälscht zu haben, sagte der Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Bischofskonferenz hatte Relotius 2017 den Katholischen Medienpreis in der Kategorie „Printmedien“ für seine Reportage „Königskinder“ über ein syrisches Geschwisterpaar verliehen. Vor gut einer Woche legte der „Spiegel“ offen, dass Relotius im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert hatte. Der vielfach ausgezeichnete Reporter soll Zitate, Orte, Szenen und sogar Protagonisten erfunden haben. Ob auch die Reportage „Königskinder“ eine Fälschung ist, blieb dabei zunächst offen.