Gefahren für Radfahrer: ADAC befürchtet deutlichen Anstieg der Verkehrstoten

München/Berlin Auf Deutschlands Straßen kommen 2018 wohl deutlich mehr Radfahrer ums Leben als im Vorjahr. Das treibt auch die Gesamtzahl der Verkehrstoten nach oben. Autofahrer- und Radfahrer-Vertreter ziehen daraus aber unterschiedliche Schlüsse.

Der ADAC rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Verkehrstoten in Deutschland. Wie der Autoclub am Donnerstag mitteilte, werde die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer voraussichtlich um 3,3 Prozent auf 3285 steigen. Damit rechnet der ADAC mit mehr Opfern als das Statistische Bundesamt, das Mitte Dezember einen Anstieg um etwa ein Prozent prognostiziert hatte.