Von „Bad Doofheim“ zum Aushängeschild : Das ist der Bahnhof des Jahres

Bad Bentheim Auf der Suche nach dem Bahnhof des Jahres kommen meist nur Negativ-Beispiele in den Sinn. Jetzt wurde ein Bahnhof mit dem Titel dekoriert, der vor einigen Jahren noch verspottet wurde.

Die Bahnstation im niedersächsischen Bad Bentheim ist Deutschlands Bahnhof des Jahres 2019. Eine Jury des Bahnlobby-Vereins Allianz pro Schiene begründete die Auszeichnung am Mittwoch in Berlin unter anderem mit der kundenfreundlichen Gestaltung - vom Vorplatz über komfortable Bänke bis hin zu Angeboten wie Café und Reisebüro. Die Jury würdigte zudem den Umgang mit Spott aus der Umbauzeit 2016.

Damals wurde der Bahnsteig in Bad Bentheim um 40 Zentimeter erhöht - wegen der Barrierefreiheit. Danach ließ sich allerdings die Tür zum Bahnhofsgebäude nicht mehr öffnen. Um einen Umweg zu sparen, kletterten viele Bahngäste durch ein Fenster. Selbst internationale Medien berichteten darüber.

Das „berühmte Fenster“ und die bissigsten Schlagzeilen seien nun im Bahnhof nahe der niederländischen Grenze ausgestellt. Vom „Spottobjekt“ sei das Gebäude in wenigen Jahren zum „Vorbild in Deutschland“ geworden, so das Fazit der Allianz pro Schiene.