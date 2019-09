Mutmaßlicher Haupttäter ist polizeibekannt : Mehrere Männer greifen Rollstuhlfahrer aus Libyen an

Chemnitz In der sächsischen Stadt ist ein 31-Jähriger libyscher Rollstuhlfahrer angegriffen und leicht verletzt worden. Der 22-jährige Tatverdächtige war der Polizei bereits wegen rechtsmotivierter Straftaten und Körperverletzung aufgefallen.

Ein 31-jähriger Rollstuhlfahrer aus Libyen ist in Chemnitz von einem mutmaßlichen Rechtsradikalen geschlagen und rassistisch beleidigt worden. Der 22-jährige Tatverdächtige hat den Mann nach ersten Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag aus dem Rollstuhl gestoßen und attackiert, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Der genaue Tathergang werde aber noch ermittelt. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung am Montag berichtet.