Planänderungen im Vatikan : Zwei Kardinäle aus Umfeld des Papstes mit Corona infiziert

Vatikanstadt Die traditionelle Weihnachtsbotschaft wird Papst Franziskus in diesem Jahr nicht von der Logia des Petersdoms aus verkünden können. Auch die Christmette an Heiligabend wird vorverlegt.

Papst Franziskus hat seine Planungen für Weihnachten nach zwei Corona-Fällen in seinem Umfeld angepasst. Seine traditionelle Weihnachtsbotschaft am 25. Dezember wird der Papst in diesem Jahr nicht von der Loggia des Petersdoms aus vortragen, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Stattdessen werde er die Ansprache in der Benediktionsaula des Petersdoms halten und dort auch den Papstsegen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis") spenden.